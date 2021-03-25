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Политика25 марта 2021 21:34

В Тверской области прошли соревнования снайперов в честь Дня Росгвардии

Стреляли из двух видов винтовок
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области прошли снайперские соревнования под эгидой Росгвардии.

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В соревнованиях снайперов, которые проводили под эгидой областной Росгвардии, участвовали бойцы СОБРа и ОМОНа из Росгвардии, отряд спецназначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) регионального МВД, сотрудники ФСБ и отряд «Рысь» УФСИН по Тверской области.

Стреляли из винтовок с оптическим прицелом до пяти крат (СВД) и винтовок с оптическим прицелом от пяти крат и выше (СВ). Снайперы выступали в индивидуальном зачёте и парных состязаниях.

Среди снайперских пар в классе СВ первое место взял СОБР, в классе СВД золото было за ОМОНом. В личном зачёте в классе СВ серебро завоевал сотрудник СОБР, в классе СВД первое и третье места заняли омоновцы.

Армия и безопасность