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Звезды25 марта 2021 21:23

В путешествие по миру изысканной французской кухни приглашают жителей Твери

В Герценке состоится гастрономическое заседание клуба друзей Франции
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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К заседанию могут присоединиться все желающие.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

В тверской Герценке состоится очередное заседание клуба друзей Франции «Под небом Парижа». Заседание будет необычным - гастрономическим.

«Вам интересно будет узнать, какой регион Франции славится яблочными пирогами и вирской колбасой, а где уважают блюда из рыбы и морепродуктов? В какой области разводят превосходных лягушек, а кто гордится лучшими в стране винными улитками?» - интригуют организаторы вечера.

К заседанию могут присоединиться все желающие. Встреча назначена на 27 марта (суббота), 15:00, и состоится в Михайловском зале библиотеки имени Герцена (Тверской проспект, 5).

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