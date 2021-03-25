В путешествие по миру изысканной французской кухни приглашают жителей Твери

К заседанию могут присоединиться все желающие. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

В тверской Герценке состоится очередное заседание клуба друзей Франции «Под небом Парижа». Заседание будет необычным - гастрономическим.

«Вам интересно будет узнать, какой регион Франции славится яблочными пирогами и вирской колбасой, а где уважают блюда из рыбы и морепродуктов? В какой области разводят превосходных лягушек, а кто гордится лучшими в стране винными улитками?» - интригуют организаторы вечера.

К заседанию могут присоединиться все желающие. Встреча назначена на 27 марта (суббота), 15:00, и состоится в Михайловском зале библиотеки имени Герцена (Тверской проспект, 5).