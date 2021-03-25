В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обнаружили "птичьи чертежи"

А вот и чертежи на снегу - присмотритесь! Фото: vk.com/clgzap

В тверских лесах наступило время начала токования глухарей и тетеревов. Специалисты Центрально-лесного биосферного заповедника Тверской области приступили к уточнению и поиску новых глухариных токов - мест токования.

Сотрудники заповедника проверяют уже известные и предполагаемые места, где могут токовать птицы. В частности, болото Демиховский Мох.

- Один из традиционно учитываемых токов на данном болоте называется «Лежнёвка» или «Баринов ток». Он существовал ещё в дореволюционные времена, будучи барским, - рассказывают специалисты на страничке заповедника в соцсети. - К этому глухариному току была выложена из брёвен специальная дорога для подъезда, отчего он и имеет такое название.

Поскольку в последние годы место токования глухарей немного переместилось, обнаружение так называемых птичьих чертежей (проще говоря - следов) стало большой радостью. В заповеднике сообщают, что общее количество глухарей на току станет известно в апреле. Тогда будет проведён так называемый вечерний «подслух». Вместе с аккуратным обходом места токования он позволит сделать выводы о количестве птиц.