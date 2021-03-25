В пост в Тверской области подорожали картофель и капуста

Килограмм картошки сейчас стоит в магазинах около 32-33 рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За неделю с 16 по 22 марта 2021 года в магазинах Тверской области больше всего подорожала варёная колбаса. Она выросла в цене сразу на 5,5%. Чуть менее, чем колбаса, но всё-таки ощутимо подорожал основной постный продукт - картофель. Его цена поднялась на 4,7%. Килограмм картошки сейчас стоит в магазинах около 32-33 рублей.
Напомним, для верующих идёт Великий пост. Очевидно, что спрос на картофель сегодня может некоторым образом вырасти, а на колбасу и мясо (оно, кстати, почти не изменилось в цене) - снизиться.
Подорожали и некоторые другие постные продукты. Рейтинг продуктов, которые сильнее всего выросли в цене за указанную неделю, выглядит следующим образом:
колбаса варёная (+5,5%);
картофель (+4,7%);
репчатый лук (+4%);
белокочанная капуста (+3,4%);
Сметана (+2,9%);
морковь (+2)%;
печенье (+2%).
Подешевели, в свою очередь, вермишель (-3,2%), консервы овощные для детского питания (-3%), чёрный чай (-2,8), сосиски и сардельки (-2,4%), макароны (-2,3%), соль (-2%), сыры (-1,7%).