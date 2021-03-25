В пост в Тверской области подорожали картофель и капуста

Килограмм картошки сейчас стоит в магазинах около 32-33 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю с 16 по 22 марта 2021 года в магазинах Тверской области больше всего подорожала варёная колбаса. Она выросла в цене сразу на 5,5%. Чуть менее, чем колбаса, но всё-таки ощутимо подорожал основной постный продукт - картофель. Его цена поднялась на 4,7%. Килограмм картошки сейчас стоит в магазинах около 32-33 рублей.

Напомним, для верующих идёт Великий пост. Очевидно, что спрос на картофель сегодня может некоторым образом вырасти, а на колбасу и мясо (оно, кстати, почти не изменилось в цене) - снизиться.

Подорожали и некоторые другие постные продукты. Рейтинг продуктов, которые сильнее всего выросли в цене за указанную неделю, выглядит следующим образом:

колбаса варёная (+5,5%);

картофель (+4,7%);

репчатый лук (+4%);

белокочанная капуста (+3,4%);

Сметана (+2,9%);

морковь (+2)%;

печенье (+2%).

Подешевели, в свою очередь, вермишель (-3,2%), консервы овощные для детского питания (-3%), чёрный чай (-2,8), сосиски и сардельки (-2,4%), макароны (-2,3%), соль (-2%), сыры (-1,7%).