Администрация Твери пытается договориться с самовольными захватчиками земель в Затверечье

Начался третий этап модернизции нитки водовода в Затверечье Фото: администрация Твери

В Твери продолжается модернизация нитки водовода, снабжающего город питьевой водой. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология». Финальный этап проходит в жилом секторе Затверечья – от проезда Кутузова до Затверецкого бульвара.

В настоящее время идёт подготовка к прокладке труб под проезжей частью Третьяковского переулка. Однако процесс затрудняет то, что некоторые земельные участки необходимо освобождать от незаконно установленных заборов, капитальных гаражей и других построек, которые возвели местные жители на самозахваченных землях.

В общей сложности самозахвату подверглись 27 земельных участков. По всем выявленным фактам муниципалитетом были направлены исковые заявления в суд, по всем делам в 2020 году были приняты решения об освобождении земель. Часть жителей уже выполнила решение суда. Еще по трем участкам срок для добровольного освобождения не истёк.

Если граждане в установленный срок добровольно не освободят земельные участки, к ним будут приняты меры административной ответственности, могут быть взысканы затраты на работы по принудительному переносу строений и деньги, потраченные подрядчиком в случае срыва сроков реализации нацпроекта.