Сотрудница финансовой организации присвоила более трех миллионов рублей в Тверской области

Женщина оформляла фиктивные займы на бывших клиентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился директор одной из финансовых организаций в Бологовском районе и сообщил, что во время инвентаризации выяснилось, что сотрудница оформляла фиктивные договоры займа.

Сотрудники полиции провели несколько бухгалтерских экспертиз и установили, что менеджер по выдаче займов, имея доступ к персональным данным физических лиц, ранее обращавшихся в организацию, оформляла на граждан договоры займа. Деньги женщина забирала себе и тратила. Ущерб составил 2 961 000 рублей. Также установлено, что используя служебное положение, злоумышленница похитила из сейфа фирмы 75 000 рублей.

В полиции подозреваемая дала признательные показания. По ч. 4 статьи 159 УК РФ и ч. 3 статьи 160 УК РФ возбуждены уголовные дела.