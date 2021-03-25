В Твери открылась выставка, посвященная охране природы

На выставке представлены поделки из дерева и ракушек, рисунки и многое другое Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери в дни школьных каникул на базе областной станции юных натуралистов на улице Дарвина, 6 открылась выставка творческих работ "Зеркало природы".

В экспозиции можно увидеть поделки из природных материалов, предметы из дерева, вышивку, бисероплетение, живопись, акварель, графику, поделки из соленого теста, модульное оригами, квиллинг, поделки из ракушек, из глины, витражную роспись, батик, картины из войлока и многое другое. Работы посвящены теме охраны природы.

Участие в выставке принимают ребята из 84 образовательных учреждений, в том числе: станции юных натуралистов, школ-интернатов, домов детского творчества, городских и сельских школ.

Выставка будет открыта до 15 апреля.