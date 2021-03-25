МУП "ЖЭК" пожурили за снежные навалы в центре Твери

Руководителю службы по содержанию улично-дорожной сети и мостового хозяйства сделали выговор за валы снега вдоль дорог Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратура Центрального района Твери вместе с инспекторами ДПС проверила безопасность городских дорог в зимний период и выявила ряд нарушений в деятельности МУП "ЖЭК". Предприятие отвечает за одержание улично-дорожной сети и должно вовремя проводить обработку проезжей части и уборку снега.

В ходе проверки на проспекте Победы, улице Андрея Дементьева, проспекте Чайковского вблизи пешеходных переходов имелись снежные валы.

Проезжая часть Театральной площади и Театрального проезда не была очищена от рыхлого и талого снега, не убраны валы снега вблизи перехода.

По результатам проверки руководителю МУП "ЖЭК" внесено представление, очистка снега произведена. Руководитель службы по содержанию улично-дорожной сети и мостового хозяйства привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.