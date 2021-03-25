Возле детского сада в Кимрах Тверской области мужчина ругался и приставал к прохожим

За нарушения мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"

В Кимрах осужден 54-летний местный житель. Установлено, что около детского сада №50 мужчина приставал к прохожим, нецензурно выражался и ударил прибывшего по вызову сотрудника Росгвардии.

Судом подсудимому по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.