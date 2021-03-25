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Общество25 марта 2021 15:41

Госавтоинспекторы устроили облаву на таксистов в Твери

Рейд "Легковое такси" состоялся 25 марта
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери проверили водителей такси Фото: УГИБДД России по Тверской области

25 марта Госавтоинспекция на улицах Твери провела рейд "Легковое такси". В ходе профилактического мероприятия особое внимание инспекторы обращали на наличие водительского удостоверения установленного образца у водителей такси, водительского стажа, всей необходимой путевой документации, а также наличие разрешения (лицензии).

- Во время проверки были выявлены десятки нарушений, от не включенного света фар и не пристегнутых ремней безопасности, до технического состояния транспортных средств (на одном ТС все 4 покрышки были разной марки), - сообщает УГИБДД России по Тверской области.

В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности за выпуск на линию транспортного средства с неисправностями.