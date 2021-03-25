В гимназии Твери мальчик сломал нос однокласснику

В гимназии Твери ученику сломали нос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел на днях в одной из гимназий Твери. Сообщение о том, что у ребенка сломан нос, поступило в полицию от медиков. Затем отец пострадавшего мальчика написал заявление в полицию.

- Оба материала объединены в одно производство, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Уголовное дело по данному факту не возбуждено, устанавливается степень тяжести вреда здоровью.

Сегодня мальчика оперируют. Сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей происшествия.