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Происшествия25 марта 2021 15:12

В гимназии Твери мальчик сломал нос однокласснику

Полиция проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В гимназии Твери ученику сломали нос

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел на днях в одной из гимназий Твери. Сообщение о том, что у ребенка сломан нос, поступило в полицию от медиков. Затем отец пострадавшего мальчика написал заявление в полицию.

- Оба материала объединены в одно производство, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Уголовное дело по данному факту не возбуждено, устанавливается степень тяжести вреда здоровью.

Сегодня мальчика оперируют. Сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей происшествия.

ЧП