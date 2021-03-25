Сотрудница магазина сотовой связи оформила кредитку на клиента в Тверской области

Девушка оформила кредитку без согласия клиента Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратился 54-летний житель Ржева Тверской области. Мужчина рассказал, что ему поступают звонки из банка, сотрудники которого требуют оплатить просроченную задолженность по кредитной карте. Но ни займов, ни кредитной карты у мужчины нет.

В ходе проверки выяснилось, что кредитную карту на имя мужчины оформила сотрудница одного из магазинов сотовой связи.

27-летнюю девушку доставили в отдел полиции, она призналась в содеянном. Без согласия мужчины злоумышленница оформила кредитку и списала с нее 75 000 рублей, деньги девушка использовала для оплаты своего кредита.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.