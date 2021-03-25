Поменять водительское удостоверение жители Тверской области могут в МФЦ

Поменять водительское удостоверение теперь можно в МФЦ Фото: ПТО

С 1 апреля 2021 года во всех филиалах МФЦ Тверской области граждане смогут подать документы на замену водительского удостоверения.

В филиалах МФЦ Бологое и Западной Двины, поселках Максатиха, Рамешки, Сандово, деревне Мокшино, ЗАТО Озерный данная услуга действует с 1 марта.

Прием документов осуществляется по "живой" очереди, а также по предварительной записи на официальном сайте МФЦ, через мобильное приложение, по телефону "горячей линии" 8-800-450-00-20.

Всего на территории Тверской области работает 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений.

- Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан, – отметил губернатор Игорь Руденя.

По данным правительства Тверской области, в 2020 году в МФЦ жителям было оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг.