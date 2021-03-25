В Твери Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на улице Московской

ДТП на улице Московской в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области (скрин видео)

Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери разыскивает очевидцев ДТП на улице Московской.

Авария произошла примерно в 10:38 утра 4 марта у дома №33.

Неустановленный водитель на синем "ВАЗ2104" сдавал назад, врезался в припаркованный "Хендэ" и скрылся с места происшествия. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию об аварии, позвонить по телефону: 8-905-126-36-90.