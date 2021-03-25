В Твери студенты приготовили "Пожарские котлеты" и "Слойки Вульфа"

Студенты в Твери приготовили "Пожарские котлеты" Фото: ПТО

25 марта в Твери на площадке Тверского колледжа сервиса и туризма состоялся конкурс гастрономических брендов, посвященный 50-летию туристического маршрута "Пушкинское кольцо Верхневолжья".

14 студентов из семи колледжей региона в командах по два человека приготовили знаменитую "Пожарскую котлету" и "Слойки Вульфа". Каждая команда также оформила тематический стол "Культура застолья. Пушкинская пора".

Результат оценивали специалисты туриндустрии и шеф-повара ресторанов и кафе Тверской области. Блюда победителей будут включены в меню кафе и ресторанов Верхневолжья.