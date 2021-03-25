Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире расскажет о ходе вакцинации в Тверской области

Игорь Руденя вновь выступит в вечернем прямом телеэфире. Фото: ПТО

Сегодня вечером, 25 марта, в 21.00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится очередной прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

Глава региона расскажет о ситуации с инвестплощадками в муниципалитетах Верхневолжья, о возвращении к стандартной работе больниц и уменьшении коек в ковидных госпиталях, о реализации программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, о мерах поддержки семей Верхневолжья.

Кроме того, губернатор, конечно же, уделит внимание и ходу вакцинации от коронавируса в регионе.

Прямой эфир можно будет посмотреть в сети Интернет.