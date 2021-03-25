В Твери ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Королёва

В Твери ищут очевидцев ДТП с пешеходом Фото: Кирилл ЧАЩИН

Специализированный следственный отдел разыскивает очевидцев ДТП на улице Королева в Твери.

Авария произошла около 18:30 вечера 13 января. В районе дома №14/2 54-летний водительна автомобиле "ВАЗ-21074", сдавая задним ходом, сбил 69-летнюю женщину-пешехода. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали, а водительскрылся. В настоящее время его личность установлена.

Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят передать имеющиеся сведения по телефону: 8-952-086-26-78, 8 (4822) 66-78-79.