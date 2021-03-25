Игорь Руденя поздравил работников сферы культуры Тверской области с профессиональным праздником

Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников ДК, театров, музеев и других учреждений сферы культуры Тверской области с профессиональным праздником. Фото: ПТО

В 2021 году День работника культуры в России отмечается 25 марта. Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников ДК, театров, музеев и других учреждений сферы культуры Тверской области с профессиональным праздником.

- Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником! День работника культуры напоминает о высоком значении вашего созидательного, благородного труда для прошлого, настоящего и будущего Отечества, для сохранения традиций и ценностей нашего народа, выдающегося духовно-нравственного наследия России и Верхневолжья. Благодаря вашему профессионализму, преданности и искренней любви к своему делу Тверская область укрепляет статус одного из признанных культурных центров нашей страны, - сказано в поздравлении губернатора.

На официальном уровне этот праздник был утвержден в 2007 году, хотя во многих регионах существовали свои собственные даты Дня работника культуры. Подробности о его истории читайте здесь.