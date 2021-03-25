Водителя ослепило солнце, и он сбил женщину с ребенком в Тверской области

Женщину с ребенком сбила машина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Авария произошла в Нелидово на улице Панфилова у дома №2.
Водителя автомобиля "Хонда Цивик" ослепило солнце, и он сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. 38-летняя женщина и 14-летний мальчик получили ушибы. Им оказана помощь.
Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.
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