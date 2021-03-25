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Происшествия25 марта 2021 8:34

В Тверской области в ДТП с поездом погиб водитель большегруза

Авария произошла на переезде
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На переезде столкнулись грузовик и поезд Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП случилось 25 марта на нерегулируемом железнодорожном переезде на 7-м км автодороги Сандово-Молоково-Хабоцкое в Сандовском районе Тверской области. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель на автомобиле "Маз" столкнулся с поездом. В аварии погиб один человек. На месте потребовалась помощь спасателей МЧС.

Обстоятельства ДТП уточняются.

На переезде столкнулись грузовик и поезд Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП