В Твери проверили перевозчиков опасных грузов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция 24 марта провела в Твери профилактическое мероприятие "Опасный груз". Перевозчиков проверили на соблюдение ПДД и требований ДОПОГ водителями, должностными и юридическими лицами.

- В целях профилактики ДТП под жестким контролем сотрудников ГИБДД находятся все автотранспортные предприятия и частные предприниматели, занимающиеся перевозкой опасных грузов, - отмечают в УГИБДД России по Тверской области.

В ходе мероприятия был выявлен один водитель-нарушитель, в отношении которого был составлен административный материал.

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