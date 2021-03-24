В Твери отремонтируют флигель музея Салтыкова-Щедрина. Фото: ПТО.

Первостепенные задачи по ремонту здания музея и благоустройства прилегающей территории губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил во время инспекционной поездки в январе. В настоящее время памятник архитектуры находится на реставрации. Многое уже удалось сделать.

Напомним, в 2017-2018 годах провели археологические, проектные и реставрационные работы в главном доме усадебного комплекса. В 2021 году предполагают завершить ремонт в главном доме, каретном сарае и восточном флигеле усадьбы.

Как только закончатся работы, в музее будут проводить сменные выставки, научные конференции, литературно-музыкальные концерты. Во флигеле, согласно проекту, будет расположено хранилище редких книг.

Музей Салтыкова-Щедрина располагается в каменном двухэтажном особняке, где писатель жил в 1860-1862 годах, когда был вице-губернатором города. А сам монографический музей был открыт в 1976 году.