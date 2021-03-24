В сливочном масле выявили консерванты и ароматизаторы в Тверской области

В сливочном масле нашли ароматизаторы и консерванты Фото: Андрей Минаев

Ароматизатор и консервант - сорбиновую кислоту выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в составе сливочного масла, предназначенного для питания пациентов одной из районных больниц Верхневолжья.

Продукт был произведен в Новосибирской области. Пробы отобраны Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

- В соответствии с требованиями регламента ТР ТС 029/2012 использование выявленного консерванта недопустимо при производстве молока, сливочного масла, муки, хлеба (кроме упакованного для длительного хранения), мяса - сырья для производства пищевой продукции, - рассказали в ведомстве.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер.