В Твери прошла тренировка по прохождению весеннего половодья

Специалисты отработали порядок действий при половодье Фото: администрация Твери

24 марта в Твери прошла тренировка по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья.

Представители комиссий по чрезвычайным ситуациям, сотрудники МУП "ЖЭК" и спасательного отряда управления по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Твери отработали практический выезд оперативной группы в район условного подтопления для оценки обстановки и принятия мер.

– В рамках сегодняшней тренировки мы организовали пять учебных точек для работы сотрудников и специальной техники. Это и мониторинг, и оперативные группы, и взаимодействие со специализированными организациями, - рассказал заместитель Главы администрации города Андрей Антонов.

В настоящее время администрациями всех районов Твери заключены контракты на проведение плановых работ по прочистке ливневок и дренажных канав и др. Подготовлены четыре насосные станции большой мощности для перекачки воды из мест подтопления. Ведется мониторинг территорий.