60 тонн пшеницы и 48 тонн овса из Тверской области не прошли проверку качества

Зерно из Тверской области не прошло проверку качества Фото: Евгения ГУСЕВА

Зерно из Тверской области, предназначенное на товарные и семенные цели, было отобрано специалистами регионального Управления Россельхознадзора.

Экспертизу провела Тверская межобластная ветлаборатория и выявила несоответствия требованиям государственного стандарта. В образцах семенной пшеницы в партии 60 тонн) и товарного овса в партии 48 тонн установлены нарушения по показателям «всхожесть» и «чистота семян».

Результаты испытаний направлены в надзорные ведомства для принятия необходимых мер.