Дольщики Московского района Твери смогут прийти на прием к прокурору

Дольщики смогут задать вопросы о защите своих прав Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

И.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Владимир Горячев совместно с начальником отдела Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием жителей Московского района Твери.

26 марта граждане смогут задать вопросы о долевом строительстве многоквартирных домов и защиты прав участников долевого строительства.

Прием пройдет по видеоконференции с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27.

Предварительная запись по телефонам: 8(4822)50-60-32, 50-60-36.