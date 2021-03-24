Первую в России бесконтактную систему оплаты проезда в «Ласточках» запустили на участке «Москва – Тверь»

Билет на «Ласточку» от Твери до Москвы можно будет оплатить бесконтактным способом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это первый в России сервис оплаты проезд в поездах бесконтактным способом – сообщают в компании «РЖД». Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью нужно будет приложить карту или гаджет со специально установленным приложением к турникету. Дважды – при посадке на электричку и при выходе не своей станции.

Списание средств происходит на конечной станции по тарифу. Система поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты и такие системы, как Visa, Mastercard и «Мир».

В дальнейшем планируют, что оплатить таким способом можно будет и другие поезда. Информация об оплаченных поездках будет появляться в личном кабинете пассажира на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.