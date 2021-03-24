Выставка изображений памятных монет, посвящённых театру, откроется в Твери

Выставка будет работать в библиотеке имени Герцена. фото: www.mbstver.ru

Выставка изображений памятных монет «Магия театра» откроется 26 марта в тверской Герценке (Тверской проспект, 5). Экспозиция организована в честь Всемирного дня театра, он ежегодно отмечается 27 марта.

- На выставке будут представлены изображения посвящённых театру памятных монет из драгоценных металлов, которые выпустил Банк России, - рассказывают организаторы. - Изображения сопровождаются описаниями технических характеристик и историями создания рисунка каждой из монет.

История выпуска Центральным банком «театральных» памятных монет длится уже тридцать лет – первые монеты на театральную тематику были отчеканены в 1989 году. К сегодняшнему дню было выпущено более 100 посвящённых театру монет.

Выставка «Магия театра» будет работать до 20 мая.