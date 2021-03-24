Директор спортшколы в Тверской области заплатит штраф за нарушения

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Зубцовского района в ходе проверки в МАУ ДО "ДЮСШ" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющие угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Директору учреждения дополнительного образования внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководитель оштрафована на 5000 рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, для контроля температуры во вспомогательных помещениях приобретены и установлены бытовые термометры, составлена и утверждена инструкция по обработке аппарата для раздачи питьевой воды, промаркирован уборочный инвентарь, работники прошли гигиеническое обучение и аттестацию, полностью отремонтирован фасад здания спортивной школы.