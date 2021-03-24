Главврачам и докторам больниц Тверской области вручили Патриаршие награды за борьбу с коронавирусом

Вручал награду митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Фото: Тверская епархия

Руководителям и врачам больниц Тверской области вручили Патриаршие награды за борьбу с коронавирусом. Церемония состоялась 24 марта в в Тверском епархиальном управлении.

Медалями Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность» медиков удостоил Патриарх Кирилл, а вручал награду митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Медали получили:

- министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов,

- главврач городской больницы №6 Твери Владимир Удалов,

- главный врач Детской областной больницы Анна Зайцева,

- главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов,

- главный врач Торжокской ЦРБ Игорь Выжимов,

- главный врач горбольницы №1 Твери Марина Мирошкина,

- главврач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов,

- главный врач Калининской ЦРКБ Александр Харченко,

- главный врач Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев,

- врач-гематолог приëмного отделения Областной больницы Дмитрий Букин,

- врач-невролог приёмного приëмного отделения Областной больницы Елена Иванова,

- врач-инфекционист инфекционного госпиталя городской больницы №6 Твери Андрей Мокунин,

- а также протоиерей Вячеслав Дроговоз, настоятель храма Иоанна Предтечи Твери, который регулярно причащает больных в «красной зоне».