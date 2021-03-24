Главврачам и докторам больниц Тверской области вручили Патриаршие награды за борьбу с коронавирусом

Вручал награду митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Фото: Тверская епархия
Руководителям и врачам больниц Тверской области вручили Патриаршие награды за борьбу с коронавирусом. Церемония состоялась 24 марта в в Тверском епархиальном управлении.
Медалями Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность» медиков удостоил Патриарх Кирилл, а вручал награду митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
Медали получили:
- министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов,
- главврач городской больницы №6 Твери Владимир Удалов,
- главный врач Детской областной больницы Анна Зайцева,
- главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов,
- главный врач Торжокской ЦРБ Игорь Выжимов,
- главный врач горбольницы №1 Твери Марина Мирошкина,
- главврач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов,
- главный врач Калининской ЦРКБ Александр Харченко,
- главный врач Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев,
- врач-гематолог приëмного отделения Областной больницы Дмитрий Букин,
- врач-невролог приёмного приëмного отделения Областной больницы Елена Иванова,
- врач-инфекционист инфекционного госпиталя городской больницы №6 Твери Андрей Мокунин,
- а также протоиерей Вячеслав Дроговоз, настоятель храма Иоанна Предтечи Твери, который регулярно причащает больных в «красной зоне».