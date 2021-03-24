В Тверской области подтверждено 106 новых случаев коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области по данным на 24 марта с начала пандемии выявили 36 678 случаев заражения COVID-19. 106 человек заразились за минувшие сутки.

Выздоровели 34 540 человек (+122 за последние сутки).

Изолировано 1420 больных (-17).

Умерли 718 человек (+1 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 703 заболевших (+52 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2573 (+10);

Вышневолоцкий городской округ – 2034 (+2);

Ржев – 2012 (+6);

Торжок – 1560 (+1);

Калининский район – 1519 (+3);

Кимры – 1475 (+6).

Прививку от коронавируса сделали 67 705 жителей Тверской области, за последние сутки – 990 человек.

За весь период в регионе проведено 628 215 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 070.