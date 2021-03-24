В Твери пройдет онлайн "круглый стол", посвященный Александру Невскому

В Твери пройдут мероприятия в честь 800-летия Александра Невского Фото: Александр ЖМУЛИН

В честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в Тверской области запланированы праздничные мероприятия.

25 марта в 15:00 в онлайн формате на площадке Zoom для воспитанников суворовского училища, а также в образовательных учреждениях региона, пройдёт международный круглый стол "На защите Отечества и веры: к 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского".

Жизнь Александра Невского тесно связана с Верхневолжьем. Его мать родилась в Торопце, а брат был отцом Михаила Тверского. На Тверской земле, в 1239 году в Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.

- В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память, - отметил губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к торжествам в честь юбилея Александра Невского.

На круглом столе с докладами выступят представители Тверского государственного университета, Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви, историки и теологи из других стран.