Водителям в Твери напомнили о правилах перевозки детей

Госавтоинспекция напомнила водителям о правилах перевозки детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Тверская Госавтоинспекция напомнила водителям о правилах перевозки детей в автомобиле. Профилактическое мероприятие "Детское кресло" прошло в Центральном районе города днем, 24 марта.

В ходе рейда инспекторы проверили использование детских удерживающих устройств при перевозке малолетних детей и напомнили родителям о важности соблюдения ПДД. На нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция напоминает, что недисциплинированность участников дорожного движения приводит к трагедиям на дороге, и просит внимательнее относиться к безопасности детей.