В Калязинском районе Тверской области оштрафовали директоров нескольких школ

Прокуратура выявила нарушения в школах Фото: архив "КП"

Прокуратурой Калязинского района в ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что на работников-водителей автобусов спортивной школы им. И.Я.Гусева, МОУ ГСОШ, МОУ Зареченская ООШ, МОУ Нерльская СОШ отсутствуют личные медицинские книжки с результатами обследований и лабораторных исследований, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

За допущеные нарушения директора школ привлечены к административной ответственности и оштрафованы на суммы от 500 до 1000 рублей. Нарушения устранены.