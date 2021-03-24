Жителям Тверской области предложили на выбор два варианта дизайна новых междугородних автобусов

Новые маршруты межгорода - следующий этап транспортной реформы в регионе. Фото: Виктория ТУШКОВА

Жители Тверской области выберут один из вариантов дизайна автобусов, которые выйдут на маршруты межгорода в рамках новой транспортной модели.

В скором времени оператор пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья» выпустит новые автобусы на восемь маршрутов: Тверь - Ржев, Тверь - Зубцов, Тверь - Оленино, два маршрута Тверь - Осташков, Тверь - Погорелое Городище, Тверь - Горицы - Кимры, и Тверь - Максимцево - Кимры.

Каким будет дизайн новых междугородних автобусов, решит народное голосование. На выбор жителям региона представлены два варианта оформления. Они практически не отличаются друг от друга: это белые автобусы с логотипом «Транспорта Верхневолжья» и силуэтом Старого моста через Волгу на борту. Разница лишь в цвете моста. В одном варианте он красный, в другом - синий. Какой цвет ближе вам - решайте. Проголосовать можно здесь до 28 марта.

Варианты оформления. Графика: ПТО

Напомним, новые маршруты межгорода - следующий этап транспортной реформы в регионе, которая стартовала 3 февраля 2020 года. В дальнейших планах - реформирование пассажирских перевозок ещё в четырёх муниципалитетах – Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. Новую модель здесь начнут внедрять 3 июля. На 33 городских и 70 пригородных маршрутов выпустят 118 новых автобусов.