В Твери в центре имени Бакуниной этим летом откроют медико-генетическую лабораторию

Лабораторию запланировано открыть в июле. Фото: VK/Перинатальный центр Тверь

На заседании бюджетной комиссии региона рассмотрен вопрос выделения средств на создание медико-генетической лаборатории при тверском областном перинатальном центре имени Е.М. Бакуниной.

По мнению губернатора Игоря Рудени, открытие такой лаборатории станет шагом вперед для областной отрасли здравоохранения.

В лаборатории будут оказывать услуги в основном жителям Верхневолжья (по полису обязательного медицинского страхования), но также и гражданам из других регионов. В целом там смогут проводить 1800 исследований в год.

Как сообщает областное правительство, в лаборатории в том числе планируется проводить исследования, связанные с онкопатологиями и наследственными генетическими заболеваниями.

На оснащение лаборатории из областного бюджета направят 25,2 млн рублей. Открыть учреждение запланировано уже в июле этого года.