В Тверской области заблокированы три сайта по продаже трудовых книжек

Сайты по продаже трудовых книжек заблокировали в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга сети интернет выявлены три страницы с инфрмацией об изготовлении и продаже трудовых книжек с заполненными данными о стаже работы.

Доступ к ресурсам осуществлялся без регистрации и пароля.

Прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Решение вступило в законную силу.