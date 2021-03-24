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Общество24 марта 2021 12:49

В Тверской области заблокированы три сайта по продаже трудовых книжек

Информация размещалась в свободном доступе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сайты по продаже трудовых книжек заблокировали в Тверской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга сети интернет выявлены три страницы с инфрмацией об изготовлении и продаже трудовых книжек с заполненными данными о стаже работы.

Доступ к ресурсам осуществлялся без регистрации и пароля.

Прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Решение вступило в законную силу.