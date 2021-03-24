Колхоз в Тверской области задолжал зарплату работникам

С работниками рассчитались после вмешательства прокуратуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Спировского района обратилась жительница и сообщила, что работникам местного колхоза не выплатили зарплату за декабрь 2020 года.

В ходе проверки установлено, что шесть работников не получили 74 тысячи рублей.

Прокурор района внес председателю кооператива представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства и принять меры к выплате задолженности по заработной плате. Нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Юрлицу вынесено предупреждение.