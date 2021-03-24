В Тверской области начали строить газопровод к восьми деревням

Благодаря строительству газопровода к газу смогут подключиться жители более 2000 домов и квартир восьми деревень Калининского района. Фото: "КП" Архив

В Калининском районе началось строительство третьей очереди межпоселкового газопровода от деревни Игнатово до поселка имени Крупской в Твери. Благодаря ему подключиться к газу смогут жители более 2000 домов и квартир в деревнях Колесниково, Вишенки, Володино, Неготино, Симоново, Греблево, Кольцово и Андрейково.

Общая протяженность газопровода составит 10 км. Его строительство должны завершить уже в этом году.

Помимо деревень этот газопровод обеспечит техническую возможность подключения перспективных потребителей промышленной зоны «Боровлево», порядка 40 предприятий малого и среднего бизнеса, котельных и объектов социально-культурной сферы Бурашевского сельского поселения.

По информации областного правительства, проект реализуется в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020-2024 годы. Финансирование обеспечено за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь».