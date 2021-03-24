Главу сельского поселения в Тверской области будут судить за махинации с землей

Имущество обвиняемого на сумму ущерба арестовано Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тверской области перед судом предстанет глава администрации сельского поселения Калининского района Тверской области. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник, предоставил в администрацию Калининского района подложные сведения о том, что на арендуемой земле находятся фактически несуществующие строения, и обманным путем приобрел право собственности на три земельных участка себе и своим близким лицам.

Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области.

Ущерб составил порядка 3 000 000 рублей. Имущество обвиняемого арестовано.

Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Твери для рассмотрения по существу.