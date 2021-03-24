Знаменитую Калязинскую колокольню в Тверской области окружают строительными лесами перед реставрацией

В Тверской области началась подготовка к реставрации колокольни в Калязине. Фото: группа в ВК/Калязин Новости-Официально.

Ремонтные работы на знаменитой колокольне Николаевского собора будут идти до сентября. Средства на реставрацию выделили из бюджета Тверской области после передачи объекта в региональную собственность. Сейчас на место работ доставляют и монтируют строительные леса. Информация появилась в официальной группе в соцсетях Администрации Калязинского района.

Пока на Волге есть лед, части конструкций доставляют на санях, которые крепят к снегоходам. Трубы для строительных лесов доставляют как на лебедке, так и с помощью каната и тяги. После того, как возведут леса, фасад закроют сеткой.

Уже частично демонтировал элементы интерьера, которые требуют замены или восстановления. В частности, сняты парапеты в основании второго яруса, в отдельных местах планируется демонтаж штукатурки и кирпичной кладки.

– Начат монтаж хомутовых лесов по фасадам ярусов колокольни, а также монтаж внутренних лесов для проведения работ по реставрации внутри памятника. Уже возведены леса второго яруса. Первый ярус остается свободным для проведения последующих работ по укреплению фундаментов. Планируется поднять леса до самого креста, то есть высота лесов будет примерно 54 метра, – рассказал пресс-службе администрации Калязинского района представитель подрядной организации.

Жителей и туристов просят не подходить близко к колокольне во время работ – это может быть небезопасно. Многие калязинцы надеются, что после реставрации колокольня будет привлекать в район еще больше гостей со всей страны.