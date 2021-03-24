В Тверской области выплаты к Дню Победы получат более 80 тысяч человек из семи категорий

В Тверской области выплаты к Дню Победы получат более 80 тысяч человек, а направят на это более 255 миллионов рублей. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Единовременные выплаты к 9 мая получат семь категорий граждан. Решение по поводу сумм выплат приняли на заседании областной Бюджетной комиссии. Его 23 марта провел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Это наш с вами общий долг – с чувством глубокого уважения делать всё, что можно для нашего старшего поколения, которое прожило очень непростую жизнь и особенно нуждается в поддержке. Это поколение для нас бесценно, – обратился к участникам заседания глава региона.

В 2021 году сохранятся выплаты для тружеников тыла, вдов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, и детей войны.

Также выплаты к празднику получат более 69 тысяч детей войны. Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы участников войны, а также те, у кого есть знак «Жителю блокадного Ленинграда», получат выплаты по 10 тысяч рублей.

Всего на единовременные выплаты к Дню Победы в 2021 году направят 255,3 миллионов рублей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя особенно подчеркнул, что средства должны быть перечислены до майских праздников.