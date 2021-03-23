В Твери подрядчик должен до мая устранить все недочеты на новом пешеходном мосту

Мост в устье Тьмаки в Твери.
Фото: Александр ЖМУЛИН
23 марта на заседании областного правительства губернатор Игорь Руденя объявил, что новый пешеходный мост в Твери в устье Тьмаки должен быть официально открыт 1 мая. До этого срока подрядная организация должна исправить все недочеты, которые обнаружились при строительстве моста.
Отметим, что мост рядом со стадионом "Химик" фактически построен и по нему уже давно свободно гуляют горожане. Однако на мосту были замечены изъяны, которые необходимо устранить.
Губернатор еще в феврале подчеркнул, что мост не будет принят в эксплуатацию, пока недочеты не исправит компания-подрядчик.
Теперь Игорь Руденя четко определил сроки перед подрядчиком.
Напомним, что корреспондент "КП"-Тверь" успел побывать на мосту через Тьмаку в Твери и снять там видео, когда мост еще был не достроен.