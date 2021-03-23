В Тверской области уменьшат количество коек в ковидных госпиталях

Планируется сокращение коечного фонда в инфекционных госпиталях. Фото: ПТО

23 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание оперштаба региона. В прицел внимания его членов попала текущая коронавирусная обстановка в Верхневолжье.

Участники заседания констатировали, что кривая статистики заболеваний коронавирусом в регионе пошла вниз, а заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 30%.

В связи с этим планируется сокращение коечного фонда в инфекционных госпиталях.

Ряд учреждений здравоохранения, где сейчас проводят лечение больных коронавирусной инфекцией, предполагается перевести в штатный режим работы.

Кроме того, рассмотрено функционирование в регионе центров амбулаторной помощи (ЦАП). Всего с января, когда в регионе они начали действовать, медицинская помощь оказана 15895 пациентам.

По мнению Игоря Рудени, открытие центров амбулаторной помощи в Верхневолжье позволило снизить нагрузку на службу скорой помощи, развести потоки граждан с подозрением на коронавирус и простых пациентов.

Всего в регионе открыто 12 ЦАПов.