В Тверской области для инвесторов в городе Кувшиново снизят налоги

У Кувшинова появились большие перспективы. Фото: www.google.ru/maps

Для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Кувшинове будет создан льготный налоговый режим. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 23 марта провел губернатор Игорь Руденя.

Одной из основных преференций для резидентов ТОСЭР должно стать снижение налога на прибыль организаций. По действующему законодательству ставка составляет 20%. Однако в Кувшинове предлагается ввести ставку в 5% на пять налоговых периодов после получения первой прибыли, а затем в 13% в последующие пять лет.

- Это очень хорошая мера поддержки для резидентов, реализации новых проектов на территории, - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, резидентов ТОСЭР «Кувшиново» планируют освободить от налога на имущество сроком на 10 лет. Сейчас ставка по данному направлению составляет 2,2%.

Решение о наделении Кувшинова статусом ТОСЭР было принято Правительством РФ в конце ноября 2020 году.

За десять лет там планируется реализовать несколько крупных инвестпроектов и создать свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - более 15,1 млрд рублей.