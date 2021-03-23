В 24 муниципалитетах Тверской области запланировано установить спортплощадки

Где-то установят площадки для мини-футбола, а где-то - площадки с уличными тренажерами и турниками. Фото: ПТО

На заседании областного правительства утвердили территории, где в этом году будут открывать спортплощадки. В перечень вошли 24 муниципалитета.

Где-то установят площадки для мини-футбола, а где-то - площадки с уличными тренажерами и турниками.

- Это только очередной этап. В этом году работа по данному направлению будет в разы усилена и масштабирована. Развитие спортивной инфраструктуры требует большего внимания, - прокомментировал представителям СМИ губернатор Игорь Руденя после заседания.

Средства областного бюджета на приобретение и установку площадок для мини-футбола и сдачи норм ГТО направят Твери, Зубцовскому и Бологовскому району, Селижаровскому, Сандовскому и Пеновскому муниципальным округам, Медновскому сельскому поселению Калининского района и Рыбинскому сельскому поселению Максатихинского района.

Также плоскостные спортсооружения установят в Ржеве, Вышневолоцком, Кашинском и Нелидовском городских округах, Андреапольском, Западнодвинском и Лесном муниципальных округах, Старицком, Жарковском, Кувшиновском, Лихославльском и Торопецком районах, поселке Белый Городок Кимрского района, Краснознаменском сельском поселении Спировского района, Семендяевском сельском поселении Калязинского района, Щербининском сельском поселении Калининского района.