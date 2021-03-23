Третий обвиняемый в убийстве лосихи остался под арестом – апелляцию отклонили

Третий обвиняемый в убийстве лосихи будет также находится под арестом до конца апреля. Фото: СУ СК по Тверской области.

Обвиняемые в жестоком убийстве лосихи в Тверской области пытались обжаловать решение суда об аресте. Но 15 марта юридическая инстанция отклонила апелляции двух мужчин, а затем приняли решение и по поводу третьего. Речь идет о резонансном случае, когда трое «охотников» задушли беременное животное голыми руками.

Напомним,3 марта Московский районный суд постановил арестовать троих фигурантов дела о незаконной охоте и жестоком обращении с животными. Срок содержания в СИЗО – один месяц и 28 дней, т.е. до 28 апреля включительно.

По информации следствия, те, кого теперь судят, зверски убили лосиху на границе Тверской области близ деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Животное загнали в снег, навалились на него и душили до смерти. Процесс они сами же снимали на видео.

Садистский поступок вызвал широкий общественный резонанс. Все хотят справедливости. Ход расследования взял под контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.