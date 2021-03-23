Для съемок фильма про хоккей в деревню под Тверью привозили ретро-трамвай

Место съемок фильма в Квакшино Фото: vk.com/kalininsky69

Съемки фильма про хоккей проходили в деревне Квакшино, что в Калининском районе Тверской области.

По сюжету полнометражного фильма "Хоккейный папа" профессиональный хоккеист после травмы становится детским тренером.

Для съемок в деревне отремонтировали старую хоккейную коробку, поставили трибуны, табло и скамейки. Для антуража даже привезли трамвайный вагон - старенькую, но хорошо сохранившуюся "Татру-3".

После съемок трамвай забрали, а корт и трибуны оставили жителям.

Как рассказали местные жители в группе "Калининский район Тверской области", прошло совсем немного времени и "реквизит" со съемочной площадки, а именно доски, трибуны и ограждения, начали потихоньку растаскивать.

- Давайте будем уважать друг друга и не будем портить, то что нам оставили! Всё функционально и удобно! Всё пригодится в следующем зимнем сезоне, подумайте сами, ведь на скамейках переобуваться вам и вашим детям гораздо удобнее и приятней, чем на старых деревянных поддонах, - призывают к неравнодушные граждане и отмечают, что на клубе установлены камеры, а значит нарушители могут быть установлены и наказаны.