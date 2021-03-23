Швейную машинку, обогреватель и магнитофон утащили домушники у жительцы Тверской области

Имущество изъяли и вернули владелице Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась 48-летняя жительница Калининского района Тверской области и сообщила, что из дома у нее похитили швейную машинку, обогреватель, ТВ-приставку, магнитофон, алюминиевую кухонную утварь.

Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, опрошены свидетели.

Подозреваемых установили и задержали по "горячим следам". Ими оказались жители Калининского района 1985 и 1996 годов рождения. Имущество изъято при задержании.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемых проверяют на причастность к другим кражам. Им грозит до шести лет лишения свободы.