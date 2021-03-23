В Тверской области подтверждено 107 новых случаев коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 36 572 случаев заражения COVID-19. 107 человек заразились за минувшие сутки.
Выздоровели 34 418 человек (+123 за последние сутки).
Изолировано 1437 больных (-21).
Умерли 717 человек (+5 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 663 заболевших (+52 случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2563 (+2);
Вышневолоцкий городской округ – 2032 (+2);
Ржев – 2006 (+3);
Торжок – 1559 (+1);
Калининский район – 1516 (+2);
Кимры – 1469 (0).
Прививку от коронавируса сделали 66 665 жителей Тверской области, за последние сутки - 923 человека.
За весь период в регионе проведено 626 145 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 859.
Графика: ПТО