В Тверской области подтверждено 107 новых случаев коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 36 572 случаев заражения COVID-19. 107 человек заразились за минувшие сутки.

Выздоровели 34 418 человек (+123 за последние сутки).

Изолировано 1437 больных (-21).

Умерли 717 человек (+5 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 663 заболевших (+52 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2563 (+2);

Вышневолоцкий городской округ – 2032 (+2);

Ржев – 2006 (+3);

Торжок – 1559 (+1);

Калининский район – 1516 (+2);

Кимры – 1469 (0).

Прививку от коронавируса сделали 66 665 жителей Тверской области, за последние сутки - 923 человека.

За весь период в регионе проведено 626 145 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 859.